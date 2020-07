Perde portafoglio con lo stipendio, trovato dalla cliente di un negozio

C’era il suo primo “stipendio”, il compenso per un lavoretto fatto da quando è finita la scuola. E poi, i soldi regalati dai nonni, premio per il buon esito dell’anno scolastico. Ma soprattutto, i documenti personali e le fotografie, due in particolare di persone care che non ci sono più.

Il denaro (una somma consistente) e tutti gli altri documenti erano nel portafoglio che una minorenne aveva smarrito. Accorgendosene solo la sera, una volta a casa.

Per sua fortuna il portafogli è stato trovato da una cliente di una libreria di Ponte San Giovanni, tra gli scaffale dei libri che la ragazza stava scegliendo per le vacanze. La donna ha subito consegnato il portafoglio alla cassa del negozio. E la ragazza è così rientrata in possesso dei soldi e dei suoi documenti.