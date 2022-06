Si perde lungo Sentiero Francescano, ritrovato di notte dal Soccorso Alpino - Tuttoggi

L'uomo di nazionalità ungherese non aveva un contratto telefonico valido per l'Italia che permettesse di geolocalizzare il suo telefono, i soccorritori hanno percorso a piedi tutto il Sentiero fino alla diga di Valfabbrica

Paura, domenica scorsa (25 giugno), per un escursionista di nazionalità ungherese, che si è perso lungo il sentiero Francescano sul calar della sera.

Le operazioni di recupero sono partite poco dopo le ore 20.30, con tre squadre del Soccorso Alpino insieme ai vigili del fuoco, che hanno iniziato a percorrere a piedi il tratto di sentiero che da Valfabbrica sale verso Gubbio: l’uomo, infatti, in quanto straniero, non aveva un contratto telefonico valido per l’Italia che permettesse di geolocalizzare il suo telefono e quindi identificare il punto dove si trovasse.