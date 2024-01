Perde il controllo dell'auto e si ribalta, 74enne estratta dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Le condizioni della donna sono apparse subito serie ed è stato necessario il trasferimento in elisoccorso dall'ospedale di Branca a Perugia

Incidente autonomo, oggi pomeriggio (23 gennaio), a Gubbio, lungo la strada del Bottaccione all’altezza del km 9,5, nei pressi dello svincolo che porta alla basilica di Sant’Ubaldo.

Poco prima delle 15 una 74enne di Città di Castello, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura, ribaltandosi su un fianco.

La conducente è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo fino all’arrivo dei vigili del fuoco, che l’hanno estratta e consegnata ai sanitari del 118 per le cure del caso.

La donna, date le condizioni apparse subito serie, è stata prima portata all’ospedale di Branca e poi trasferita con l’elisoccorso – in codice rosso – al Santa Maria della Misericordia di Perugia. La 74enne avrebbe riportato un politrauma.