Perde il controllo della moto, muore a 16 anni sulla Marattana - Tuttoggi.info

Tragedia sulla Marattana, giovanissimo di Narni perde la vita. Inutili i soccorsi del 118, accertamenti dei carabinieri. Ferita una ragazza

Una nuova tragedia della strada in Umbria: a perdere la vita, nella tarda serata di martedì 9 luglio, un giovane di 16 anni. L’incidente stradale è avvenuto poco prima della mezzanotte lungo la Marattana, tra Narni e Terni.

Secondo quanto è stato ricostruito, il ragazzo – in sella alla sua moto – avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo all’altezza delle ex Officine Bosco, in territorio narnese. Con lui viaggiava una ragazza, che è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Terni. A dare l’allarme sarebbero stati degli automobilisti di passaggio sulla Marattana, ma all’arrivo del personale del 118 sul posto purtroppo per il 16enne, residente a Narni, non c’è stato nulla da fare. Ad occuparsi della dinamica dell’incidente sono i carabinieri della Compagnia di Amelia.

(articolo in aggiornamento)