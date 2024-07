Scontro tra auto e moto sull'Apecchiese, gravissimo centauro - Tuttoggi.info

Ancora un gravissimo incidente sulla Apecchiese. A scontrarsi, nel tardo pomeriggio di sabato lungo la Sr 257, sono stati una motocicletta ed un’auto.

La moto, che viaggiava da Città di Castello verso Apecchio, giunta in prossimità del chilometro 8 + 130 ha impattato frontalmente con veicolo Fiat Panda che procedeva nella direzione opposta. A seguito del violentissimo impatto, l’auto ha effettuato una rotazione su se stessa, fino a finire nel senso opposto rispetto a quello originario. Lo scontro ha provocato la distruzione totale della parte anteriore del motociclo e la completa distruzione della parte anteriore sinistra dell’autoveicolo.

Il conducente del motociclo è stato trasportato in codice rosso presso il nosocomio cittadino da un mezzo del 118. Per i rilievi e la regolamentazione del traffico è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale: la strada è stata chiusa al traffico per l’intera durata dei rilievi. Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati rimossi da carroattrezzi in quanto non circolanti.