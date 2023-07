Percorre oltre 2500 km con l'auto sequestrata, denuncia e maxi multa per una 37enne - Tuttoggi.info

La vettura era stata sequestrata appena una settimana prima perché priva di assicurazione

Aveva percorso oltre 2.500 km con l’auto sequestrata, e sorpresa alla guida dai carabinieri, è stata denunciata e sanzionata con una maxi multa. È successo a Valfabbrica, dove i militari hanno fermato, durante un semplice controllo, una vettura condotta da una 37enne originaria di Gubbio.

La donna aveva riferito di non avere con sé i documenti di guida ma gli uomini dell’Arma, insospettiti, hanno consultato la Banca Dati e accertato come il veicolo fosse stato sottoposto a sequestro una settimana prima dalla Polizia Stradale di Perugia perché privo di assicurazione e affidatole in custodia in attesa dell’attivazione obbligatoria di quest’ultima.

La 37enne, che davanti alla contestazione ha pure iniziato a inveire contro i carabinieri, è stata multata con 2700 euro complessivi per guida senza assicurazione e per aver circolato con un veicolo sequestrato. E’ stata inoltre denunciata per non aver ottemperato agli obblighi della custodia e il veicolo le è stato ovviamente ritirato per la successiva confisca.

I militari infine – dopo aver accertato come la donna avesse percorso ben 2500 km nonostante le restrizioni a suo carico – hanno poi avviato le procedure per la revoca della patente di guida, interessando le Autorità competenti.