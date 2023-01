Per Neonatologia la solidarietà online nel ricordo di Melania

Erika e Mauro, genitori della bimba morta lo scorso aprile, sono riusciti a raccogliere quasi 16mila euro donati all'ospedale di Perugia

La solidarietà di 227 donatori ha consentito di raccogliere 15756 euro a sostegno del reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sono grati e commossi Erika Sannipoli e Mauro Barbacci, promotori dell’iniziativa di beneficienza.



I genitori di Melania, scomparsa prematuramente lo scorso aprile, dopo aver vissuto per 5 mesi nel reparto TIN, hanno promosso in ottobre la raccolta fondi “12 ore di Melania”, in diretta sul canale You Tube “Il magico mondo di Melania” con 6500 visualizzazioni. Le tante donazioni alla “Carica dei Prematuri ODV”, storica realtà attiva presso l’ospedale di Perugia, sono andate avanti per settimane.

“Abbiamo provato in prima persona le sofferenze e la solitudine dei genitori di bambini nati con patologie gravi e il dolore enorme della perdita – spiegano Erika Sannipoli e Mauro Barbacci-. Con quest’iniziativa, proviamo da dare un senso a quest’angoscia, aiutando chi, come noi, combatte le avversità della vita legate alla malattia di un figlio e la struttura che si è presa cura di Melania con grande professionalità”.