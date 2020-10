Per la Sir capolista l’ostacolo Verona

La Sir torna a Verona, dove ha conquistato il primo trofeo della stagione, la Supercoppa strappata alla Lube. Questa volta, per la quarta giornata di Superlega, di fronte troverà i padroni di casa della Nbv Verona. La Sir ci torna da capolista solitaria, a punteggio pieno.

I Block Devils hanno raggiunto Verona ieri pomeriggio, dopo l’allenamento della mattina. Preparazione molto rapida per Vital Heynen ed il suo staff, dopo il turno infrasettimanale con Padova. Preparazione che però, come al solito, è stata molto accurata. Focalizzata sulle caratteristiche principali di Verona, ma anche sul proprio miglioramento tecnico e degli automatismi di gioco. Un lavoro che in campo si sta vedendo, soprattutto nella fase difesa-attacco e con i progressi in certi fondamentali di alcuni singoli.

Fischio d’inizio alle 18 per quella che si preannuncia come una sfida avvincente.

Ter Horst: “Partita dura”

Thijs Ter Horst, come Colaci e Solè, è uno degli ex veronesi: “Sarà una partita dura. Verona ha trovato il suo ritmo e sta giocando molto bene in questo momento. È una squadra completa, con esperienza e con giocaotri come Kaziyski e Jaeschke che possono fare la differenza. Fortunatamente giocatori così, in grado di fare la differenza, li abbiamo anche noi. Andiamo a Verona per vincere, dovremo giocare al massimo e cercheremo di far valere le nostre qualità. Come mi sto trovando nel ruolo di opposto? Ogni giorno sempre meglio. Sto prendendo ritmo anche sui palloni difficili e sono contento di poter aiutare la squadra anche da posto due”.

Le formazioni

Heynen dovrebbe confermare i soliti sette di questa fase, quindi Travica in regia in diagonale proprio con Ter Horst, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero.

Conferma della formazione di mercoledì (vittoria 3-1 contro Monza) anche per Stoytchev, tecnico di Verona. Pertanto Spirito al palleggio, Boyer opposto, Aguenier e Zanotti (indisponibile Caneschi) centrali, Kaziyski e Jaeschke schiacciatori di posto quattro e Bonami a guidare la seconda linea. In una formazione in ottima condizione di forma, sorvegliati speciali, ovviamente, l’opposto Boyer e lo schiacciatore Kaziyski.

Spettatori sugli spalti

Non ci sarà il vuoto sugli spalti come mercoledì a Perugia. In virtù dell’ordinanza della Regione Veneto, infatti, Agsm Forum aperto per un massimo di 700 spettatori.

I precedenti

Ventotto i precedenti tra NBV Verona e Sir Safety Conad Perugia. 22 i successi dei Block Devils, 6 le vittorie degli scaligeri. L’ultimo confronto diretto lo scorso 16 gennaio a Verona con vittoria dei bianconeri al tie break (16-25, 27-25, 25-18, 18-25, 10-15). Per Perugia si tratta della quattordicesima volta all’Agsm Forum. Nelle tredici sfide in archivio dieci vittorie e tre sconfitte.