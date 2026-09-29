Per il Città di Castello Pallavolo inizia una settimana importante: due amichevoli e presentazione ufficiale - Tuttoggi.info

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Per il Città di Castello Pallavolo inizia una settimana importante: due amichevoli e presentazione ufficiale

Redazione

Per il Città di Castello Pallavolo inizia una settimana importante: due amichevoli e presentazione ufficiale

Mar, 29/09/2026 - 11:28

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Con l’amichevole di martedì 29 settembre ad Arezzo contro i locali che militano nel girone D della serie B (Palestra Maccagnolo, inizio ore 18:30) prende il via la fase più intensa della preparazione che porterà poi all’esordio in campionato di sabato 17 ottobre alle 18:30 al Pala Joan contro la Sirdeco Pescara. Le gare pre season prevedono poi l’appuntamento contro Falconara, allenata dall’ex Dore Della Lunga, in programma sabato alle 16 a Città di Castello, che farà de preludio alla grande serata di presentazione in piazza. A fare il punto della situazione è ovviamente coach Marco Bartolini:“Arezzo è una squadra sicuramente costruita per fare un’ottima stagione che l’anno scorso si è salvata in B ma ha cambiato la diagonale palleggiatore-opposto proprio per avere maggiore fisicità. Ci sono dei giocatori che hanno disputato anche la A3 negli anni scorsi quindi c’è da fare particolare attenzione anche perché coach Morelli è molto bravo a lavorare con i giovani. La partita sarà perciò difficile per tutti, anche per me che non sono in questa categoria da 5 anni: vogliamo capire a che punto siamo. Nel giro di 10 giorni affronteremo formazioni di categoria e capiremo a che punto siamo e cosa ci servirà per il campionato a partire dal 17 ottobre. Noi stiamo lavorando a pieno regime, in particolare abbiamo aumentato gli esercizi sulla tecnica e sulla squadra”.

L’allenatore tifernate però chiama anche a raccolta tifosi e sostenitori per la grande serata di presentazione al Loggiato Gildoni che si terrà sabato 3 ottobre dopo l’amichevole e che vedrà come protagonisti sia la formazione maschile che quella femminile: ”C’è entusiasmo, siamo carichi per questa serata, ringraziamo fin da adesso tutti quelli che parteciperanno a questo momento di incontro con una città che sicuramente ci starà vicino in questa stagione che sarà lunga e difficile”.

L’appuntamento per tutti è per sabato 3 ottobre alle ore 19:30 al Loggiato Bufalini, cena e presentazione e DJ set a chiudere la serata. Durante la cena, il cui prezzo è fissato a €.10 per gli adulti €. 5 per i giovani fino a 18 anni, si alterneranno momenti seri, come appunto la presentazione dei roster di B2 femminile e di B maschile, e momenti di svago.


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