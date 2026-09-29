EMI Basket Gubbio, buona la prima. Rimonta e vittoria nel finale contro Macerata 75 a 66 - Tuttoggi.info

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EMI Basket Gubbio, buona la prima. Rimonta e vittoria nel finale contro Macerata 75 a 66

Redazione

EMI Basket Gubbio, buona la prima. Rimonta e vittoria nel finale contro Macerata 75 a 66

Mar, 29/09/2026 - 10:38

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Buona la prima per EMI Basket Gubbio, che inaugura il campionato di serie C con una vittoria interna per 75-66 contro Basket Macerata. Un successo arrivato al termine di una partita combattuta e caratterizzata da continui cambi di inerzia, nella quale i biancoazzurri hanno dovuto inseguire per buona parte della gara prima di trovare nel quarto periodo l’allungo decisivo.

L’avvio è stato favorevole alla formazione marchigiana, capace di chiudere il primo quarto avanti 20-16 grazie a una buona efficacia offensiva e a una partenza più concreta rispetto ai padroni di casa. Gubbio, tuttavia, ha reagito nel secondo periodo, alzando il ritmo e trovando maggiore precisione soprattutto dalla lunga distanza. Le quattro triple realizzate nel quarto hanno permesso alla squadra di rimettere la testa avanti, con il tabellone che al 15’10” segnava 24-21 per i padroni di casa.

All’intervallo la sfida è rimasta comunque in equilibrio, lasciando aperti tutti gli scenari. Nel terzo quarto il Basket Gubbio si porta avanti fino ad un vantaggio di 13 punti, ma gli ospiti trovano continuità dalla lunetta, con un significativo 10/10 ai tiri liberi nel periodo, recuperando punti e mantenendo il confronto apertissimo; la frazione si chiude sul 52-46. Per Gubbio, a tenere alto il rendimento offensivo, è stato soprattutto Mattia Bacchelli, autore di 7 punti nel quarto con due triple.

La gara si è decisa negli ultimi dieci minuti. Macerata ha inizialmente provato a scappare, arrivando sul 58-57 al 33’12” dopo un parziale di 10-2 che sembrava poter indirizzare definitivamente la partita. È stato proprio in quel momento che Gubbio ha trovato la reazione migliore della serata. I padroni di casa hanno aumentato l’intensità, continuando a colpire dalla distanza e costruendo punto dopo punto il sorpasso. Nel finale è arrivata la spallata decisiva: un parziale di 11-2 ha permesso al Basket Gubbio di portarsi sul 73-64 al 39’05”, mettendo di fatto in cassaforte il risultato. Benjamin Giorgetti è stato tra i protagonisti dell’ultimo periodo con 8 punti, mentre la squadra ha chiuso il quarto con 23 punti complessivi, senza concedere più a Macerata la possibilità di rientrare. Alla sirena è quindi arrivato il 75-66 che consegna a Gubbio i primi due punti della stagione.

Una vittoria costruita attraverso la capacità di reagire ai momenti di difficoltà e soprattutto attraverso un quarto periodo nel quale i biancoazzurri hanno saputo cambiare passo quando la partita sembrava poter prendere la direzione degli ospiti.

Un esordio positivo, dunque, per il Basket Gubbio, che può iniziare il proprio cammino in campionato con il morale alto dopo una rimonta completata nel momento più importante.


BASKET GUBBIO – BASKET MACERATA 75-66

BASKET GUBBIO: Di Simone 9, Beccafichi 6, Cecchini R. 3, Bacchelli 12, Carsetti, Akele 9, Pacini 6, Mbaye 7, Giorgetti 14, Vispi ne, Fondacci ne, Palazzari 9. All. Cecchini L.

BASKET MACERATA: Sbaffoni ne, Ortenzi 6, Evandri 13, Iacobone ne, Tiberi 2, Severini 9, Cingolani 8, Torresi, Nardi ne, Montanari 28, Kossowski, Illuminati. All. Pepi

PARZIALI: 16-20, 16-5, 20-21, 23-20.

PROGRESSIVI: 16-20, 32-25, 52-46, 75-66.

5 FALLI: nessuno


Gubbio, 28 settembre 2026

Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio


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