Confindustria Spoleto - Valnerina, Paolo Forti nuovo presidente - Tuttoggi.info

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Confindustria Spoleto – Valnerina, Paolo Forti nuovo presidente

Redazione

Confindustria Spoleto – Valnerina, Paolo Forti nuovo presidente

Mar, 29/09/2026 - 10:42

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Paolo Forti, Amministratore della storica azienda Forti, che opera nel settore dei lavori infrastrutturali, è stato eletto alla Presidenza della Sezione Territoriale Spoleto-Valnerina di Confindustria Umbria per il biennio 2026-2028.
L’Assemblea, che si è svolta al Palazzo Comunale di Spoleto, ha eletto alla Vicepresidenza Michele Ginobri, Corporate Marketing e Brand Manager del Gruppo Meccanotecnica Umbra, e ha rinnovato il Consiglio Direttivo della Sezione.

Paolo Forti succede ad Alberto Maria Zuccari, che ha guidato la Sezione nel precedente mandato. Nel corso dell’Assemblea è stato espresso un ringraziamento al Presidente uscente e ai componenti del Consiglio Direttivo per l’impegno profuso e la partecipazione alla vita associativa.

Nel tracciare un bilancio del mandato appena concluso, Alberto Maria Zuccari ha evidenziato il valore della partecipazione e della collaborazione tra le imprese, sottolineando il lavoro portato avanti in questi anni per rafforzare il tessuto economico e la capacità attrattiva del territorio: “In questi anni – ha detto Zuccari – abbiamo lavorato, in sinergia con le istituzioni, per promuovere progetti capaci di valorizzare il territorio e, allo stesso tempo, sostenere la competitività delle nostre imprese. Abbiamo dedicato particolare attenzione alla necessità di rendere l’area di Spoleto e della Valnerina sempre più attrattiva, soprattutto per le giovani generazioni, creando condizioni favorevoli alla loro permanenza e al loro coinvolgimento nel tessuto produttivo locale. Un altro ambito sul quale ci siamo concentrati è stato quello della trasformazione digitale, attraverso incontri e momenti di confronto sulle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali e attraverso il coinvolgimento delle scuole. Un’attività sviluppata nell’ambito del percorso avviato da Confindustria Umbria e Umbria Digital Innovation Hub, con l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza e consapevolezza, nelle imprese e più in generale nel territorio, delle opportunità e delle sfide legate all’innovazione digitale”.

Nel suo intervento, il neo Presidente Paolo Forti ha ringraziato l’Assemblea per la fiducia accordata e rivolto un ringraziamento al Presidente uscente per il lavoro svolto, indicando nella continuità, nella collaborazione tra le imprese e nel confronto costante con le istituzioni le direttrici lungo le quali proseguire l’attività della Sezione. Potenziamento delle infrastrutture, manutenzione e riqualificazione delle aree industriali e digitalizzazione saranno tra i temi centrali dell’attività del prossimo biennio, con l’obiettivo di rafforzare le condizioni necessarie allo sviluppo del sistema produttivo di Spoleto e della Valnerina.

“Assumo questo nuovo incarico – ha dichiarato Paolo Forti – con l’obiettivo di contribuire concretamente alla costruzione di un contesto sempre più favorevole allo sviluppo delle attività produttive. Ci impegneremo per dare ulteriore slancio al sistema industriale del territorio, puntando sul potenziamento delle infrastrutture, sulla qualità e sull’efficienza delle aree produttive e sulla diffusione dell’innovazione. In questo percorso sarà importante promuovere una maggiore conoscenza delle nuove tecnologie e favorire l’adozione di modelli strategici capaci di rispondere alle sfide competitive che le imprese sono chiamate ad affrontare. La forza della nostra Sezione dovrà continuare a essere nella capacità delle imprese di fare rete, confrontarsi e dialogare con le istituzioni, portando all’attenzione dei diversi interlocutori le esigenze del territorio e costruendo insieme proposte e progettualità in grado di accompagnarne la crescita. Un percorso che vogliamo portare avanti in sinergia con le altre Sezioni Territoriali e di Categoria di Confindustria Umbria”.

Ai lavori hanno portato il proprio saluto i Sindaci di Spoleto e Norcia, Andrea Sisti e Giuliano Boccanera, e Paolo Bazzica, Presidente della Sezione Territoriale Foligno e Consigliere delegato di Confindustria Umbria ai rapporti con le associazioni e gli enti del terzo settore.

L’Assemblea ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Spoleto-Valnerina che sarà formato da Presidente, Vicepresidente e dai Consiglieri: Paolo Aramini, Hotel delle Rose; Alessandro Bagnasco, Costa d’Oro; Mirco Canuti, L’Elite Costruzioni; Filippo Cardini, La Lucente; Claudio Carlini, Carlini Olindo; Fabio Chiavari, Chiavari; Marica Corvi, Confema; Mario Filippi Coccetta, Fabiana Filippi; Maurizio Fraschini, Italmatch Chemicals; Francesco Gradassi, Azienda Agraria Marfuga; Crescenzo Granata, Napla G. Appalti; Alessia Luzzi, Tecnokar Trailers; Gianluca Magrini, Tecnomeccanica Magrini; Maria Flora Monini, Monini; Bernardo Proietti, Sicurezza Globale 1972; Luca Proietti, Valle Umbra Servizi; Simona Santarelli, COO.BE.C.; Fabio Tulli, Albornoz Palace Hotel; Laura Tulli, Tulli Acque Minerali; Sante Tulli, RE.RI.T. e Alberto Maria Zuccari, QFP.

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