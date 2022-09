Il furto della 68enne svelato dalle immagini di videosorveglianza | Rintracciata e denunciata dalla polizia

Pensionata arraffa il portafoglio della persona che la precede alla cassa del supermercato. E’ accaduto in un supermercato di via Settevalli, dove una persona ha chiesto l’intervento della polizia per il furto del portafoglio, spiegandolo di averlo lasciato sopra la cassa per il tempo di sistemare la spesa nei sacchetti.

Gli agenti, a quel punto, hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza constatando che, in un attimo di distrazione della vittima, una signora che la precedeva aveva afferrato il portafoglio e, furtivamente, l’aveva introdotto all’interno del suo sacchetto della spesa.