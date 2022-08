Paura e suspense in Piattaforma con 'UmbertiDead', festival del cinema horror d'autore - Tuttoggi

In particolare il 25 agosto si assegnerà l’UmbertiDead Award, concorso internazionale per cortometraggi realizzato in collaborazione con FilmFreeway: sono giunti all’attenzione della giuria del festival, più di 50 cortometraggi di genere horror e sci-fi da tutto il mondo. Di tutti questi corti lo staff ne ha selezionati 6 che verranno proiettati, alcuni in anteprima italiana: il pubblico intervenuto potrà votare i migliori 3 che riceveranno l’ambita statuetta del festival.

Umbertidead official selection 2022:

Knock Knock (Shian Denovan – UK, 2022 – 05:35)

(Shian Denovan – UK, 2022 – 05:35) Non è vero (Sergiy Pudich – Ukraine, 2019 – 07:12)

(Sergiy Pudich – Ukraine, 2019 – 07:12) On the Inside (Pål Gustavsen – Norway, 2022 – 06:12)

(Pål Gustavsen – Norway, 2022 – 06:12) Script (Piero Cannata – Italy, 2018 – 08:10)

(Piero Cannata – Italy, 2018 – 08:10) See her (Lasse Pedersen – Norway, 2022 – 10:47)

(Lasse Pedersen – Norway, 2022 – 10:47) Stitches (Colin MacDonald – Canada, 2022 – 06:34)

La serata proseguirà con la proiezione di un film a sorpresa durante il quale la giuria consulterà le schede dei votanti per eleggere il vincitore!

I vincitori delle passate edizioni: