Patto sicurezza, più poliziotti per combattere droga e criminalità

L'annuncio del ministro Piantedosi in occasione della firma per il rinnovo della collaborazione tra istituzioni e forze dell'ordine

Più forze di polizia per dare attuazione alle misure contenute nel “Patto per Perugia sicura” rinnovato da tutte le istituzioni coinvolte (Ministero dell’Interno, Prefettura, Comune di Perugia, Provincia di Perugia, Regione Umbria). Lo ha assicurato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, spiegando come in particolare, sulla base delle sollecitazioni ricevute nel territorio, saranno effettuate operazioni, anche mirate (e con il supporto, all’occorrenza, di squadre mobili fatte intervenire appositamente) per stroncare il traffico di droga e le attività malavitose legate al giro di denaro che ruota intorno ad esso.

VIDEO

Il ministro ha comunque chiarito che non c’è una particolare emergenza criminalità a Perugia rispetto ad altre città italiane, ma che il rinnovo di questo patto di coordinamento serve per migliorare l’efficacia delle azioni. Sia nell’aspetto repressivo, ma anche preventivo, hanno evidenziato nei loro interventi il sindaco Romizi e la governatrice Tesei. La presidente della Provincia Proietti ha posto l’accento, in particolare, sulla necessità di evitare le infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico locale.

Il prefetto Grandone ha quindi ricordato come quello sottoscritto sia il sesto rinnovo del “Patto per Perugia sicura”. Rinnovando una modalità di collaborazione tra forze dell’ordine e istituzioni che in questo territorio ha mostrato una particolare propensione positiva a lavorare insieme in caso di bisogno.

Nell’incontro che ha preceduto la firma del nuovo Patto, si è parlato delle misure per perseguire le attività di contrasto alla criminalità. Oltre al potenziamento degli organici di polizia anche locale, si vogliono implementare i sistemi di video-sorveglianza. E poi la riqualificazione urbana delle aree disagiate o abbandonate, anche destinando a fini sociali beni confiscati alla criminalità organizzata, il sostegno alle attività e al funzionamento dei Centri Antiviolenza, delle Case rifugio e del servizio Telefono Donna.