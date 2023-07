Pastore tedesco a spasso per il supermercato: sanzionata la proprietaria - Tuttoggi.info

Oramai è un habitué della macchina della polizia e un ‘vecchio amico’ dei poliziotti il pastore tedesco che nei giorni scorsi è stato rintracciato nei pressi di un esercizio commerciale e nelle sue pertinenze mentre vagava libero creando un potenziale pericolo per la circolazione stradale e mettendo paura agli avventori del negozio e ai pedoni.

Gli agenti del commissariato assisano sono intervenuti nei giorni scorsi a Bastia Umbra, dopo essere stati chiamati da alcuni clienti e dal responsabile dell’esercizio: giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante sono riusciti ad avvicinarsi all’animale, riuscendo a mantenerlo tranquillo e mettendolo in sicurezza. Gli agenti, dopo gli accertamenti effettuati, risalendo alla proprietaria grazie al microchip contenenti i dati registrati in banca dati ASL, hanno accompagnato l’animale presso la residenza della donna. Terminati tutti gli accertamenti dovuti, verificando inoltre il comportamento recidivo della donna nei confronti dell’animale (che era già scappato nel 2021 e nel 2022), a suo carico è stata elevata da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Assisi una sanzione amministrativa per omessa custodia e malgoverno di animali. Al termine delle formalità il pastore tedesco è stato riaffidato alla proprietaria.