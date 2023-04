Pasqua con MDMA e cocaina nei contenitori degli ovetti di cioccolata, due arresti - Tuttoggi.info

I militari durante un controllo nei pressi di una nota discoteca perugina hanno notato un via vai dal locale alla macchina dei due, pertanto hanno proceduto al controllo trovando all’interno altri due ragazzi, che stavano acquistando dello stupefacente. La tecnica operativa era che uno dei due arrestati entrava nel locale proponendo la vendita di stupefacente e invitando gli interessati a raggiungere l’autovettura nel piazzale davanti al locale per lo scambio.

I militari hanno così proceduto alla perquisizione dei due spacciatori, dell’autovettura e del loro domicilio, ritrovando in totale106 pasticche di MDMA, alcune in macchina all’interno del classico contenitore in plastica degli ovetti di cioccolato, altre a casa, 140 euro in contanti nelle tasche dei vestiti, 12 grammi di cocaina suddivisa in 10 dosi a casa, dove sono stati rinvenuti anche 600 euro in banconote di piccolo taglio a testimonianza dell’attività di spaccio e un bilancino di precisione.

I due sono stati dichiarati in arresto e come disposto dall’AG perugina sottoposti agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo questa mattina.