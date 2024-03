Pasqua 2024, tutte le modifiche alla circolazione - Tuttoggi.info

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei riti della Settimana Santa ecco alcune chiusure e cambiamenti | Alla navetta gratuita del centro storico se ne aggiunge una seconda che collega i parcheggi esterni con la città

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei riti della Settimana Santa e favorire la fruibilità pedonale del centro storico di Gubbio durante le festività pasquali, sono stabilite le seguenti modifiche alla circolazione:

Giovedì Santo (28 marzo)

chiusura alla circolazione di Via Cavour e Corso Garibaldi, tratto compreso tra Via Armanni e Via della Repubblica, dalle ore 18 alle ore 6 del giorno seguente.

Venerdì Santo (29 marzo)

Divieto di sosta dalle ore 14 alle ore 22 lungo il percorso della Processione (Via Gabrielli, Via Capitano del Popolo, Borgo S.Lucia, Via del Popolo, Via Borromei, Piazza G. Bruno, Via Cavour, Piazza Quaranta Martiri (lato ex ospedale), Via Perugina, Viale Don Minzoni, Via Mazzatinti, Via Reposati, Piazza S. Pietro, Via Mazzini, Via Cairoli, Corso Garibaldi, Via Dante, Via XX Settembre, Via dei Consoli.

Chiusura delle Porte della Città e di tutti i varchi di accesso alla Ztl perimetrale dalle ore 14 alle ore 6 del giorno seguente; l’accesso dei residenti al centro storico sarà consentito da Via Mazzatinti entro le ore 16

Sabato Santo (30 marzo)

Chiusura dei varchi di accesso di Via Cavour (anche con transenna), Porta Castello e Via Piccardi dalle ore 11 alle 6 del giorno seguente;

Divieto di sosta in Via dei Consoli, Via Gattapone e Via XX Settembre dalle 10 alle 20

Chiusura alla circolazione di Corso Garibaldi, tratto compreso tra Via Cairoli e Via della Repubblica, alle ore 11;

Chiusura alla circolazione di Corso Garibaldi, tratto compreso tra Via Armanni e Via Cairoli alle ore 18.

Pasqua e Lunedì dell’Angelo (31 marzo e 1 aprile)

Divieto di sosta in Via dei Consoli, Via Gattapone e Via XX Settembre dalle 10 alle 20

Chiusura alla circolazione di Corso Garibaldi, tratto compreso tra Via Armanni e Via della Repubblica alle ore 11.

Tutti i cittadini e turisti sono invitati a utilizzare i parcheggi esterni alle mura, incluso quello della scuola Gattapone, che sarà aperto e utilizzabile, per poi usufruire del servizio navetta del centro storico, che circolerà come sempre ad esclusione del pomeriggio del Venerdì Santo, quando le corse cesseranno alle 14 per esigenze legate alla processione del Cristo Morto. Per i giorni di festività verrà inoltre attivato un secondo servizio navetta in collegamento con i parcheggi esterni, attivo dal sabato Santo al lunedì di Pasquetta dalle ore 10.30 alle ore 21.30.