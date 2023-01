Partitella in piazza, ma il pallone finisce in Comune

I ragazzi sabato sera hanno improvvisato una partitella

Partitella in piazza della Repubblica sabato sera per un gruppetto di giovani e giovanissimi. Erano infatti le 21.30 quando i giovani hanno improvvisato una partita in piazza della Repubblica, il cuore della città di Foligno. Dopo qualche minuto però, il pallone è finito incastrato tra le colonnine del terrazzo del Comune.

L’inconveniente

Il gruppo allora ha provato a scastrarlo, con un secondo pallone. Ogni tentativo però è stato vano e allora, dopo qualche minuto di tentativo, hanno abbandonato la causa.