Parte dell'ex ospedale diventerà polo di servizi per la salute "Nel 2024 affidamento lavori" - Tuttoggi.info

L’assessore Agabiti ha risposto all'interrogazione di Bettarelli (Pd), che ha chiesto di sapere quali interventi saranno eseguiti sull'immobile abbandonato con i 12 milioni Fsc annunciati dalla Regione "In un'unica struttura tanti servizi oggi dislocati in più luoghi"

L’ex ospedale di Città di Castello è tornato – per l’ennesima volta – al centro del Consiglio regionale, dove stamattina (12 dicembre) è stata discussa un’interrogazione presentata da Michele Bettarelli (Pd) in merito allo “Stato e destinazione delle risorse Fsc (Fondi di Sviluppo e Coesione) 2021/2027 per il complesso tifernate”. Finalmente ci sono novità importanti.

Il recupero e la rifunzionalizzazione dell’edificio – patrimonio della Regione – sono questioni che vanno avanti ormai dal 2000, anno della sua chiusura e conseguente abbandono. La destinazione d’uso e il suo utilizzo sono stati oggetto di una serie infinita di atti prodotti dalle amministrazioni precedenti e attuali, ma ad oggi nessun intervento è stato compiuto nonostante il progressivo deterioramento. La recente delibera di Giunta ‘1132/2023’ ‘Fsc 2021-2027 – Determinazioni per l’individuazione delle progettualità da proporre a finanziamento’, ha però individuato una linea di intervento a favore dell’ex ospedale per 12 milioni.

“Finalmente – ha detto Bettarelli – si pensa di recuperare la struttura tifernate e si ritorna a progettare un ruolo sanitario per l’ex nosocomio, come già previsto nello schema di protocollo di intesa tra Regione e Comune e Usl Umbria 1, adottato dalla Giunta regionale con delibera ‘680/2019’, ma mai sottoscritto. La Giunta deve quindi spiegare se pensa di addivenire all’accordo con il livello governativo e quindi poter impiegare lo stanziamento di 12 milioni dei fondi Fsc 2021/2027, quali interventi sull’edificio saranno previsti con queste risorse e quale sarà il cronoprogramma dettagliato dell’intervento proposto alla task force governativa”.

“Per la fine del 2023 – ha risposto l’assessore Paola Agabiti – verrà sottoscritto un accordo con il Ministero per i 12 milioni Fsc, così che entro il 2024 ci sia la fase di progettazione per poi affidare i lavori di una parte dell’ex ospedale per farlo diventare un polo di servizi per la salute, prevedendo anche un centro polifunzionale per i disturbi comportamentali, accentrando funzioni amministrative, sanitarie e sociali. Questo consentirà di accorpare in un’unica struttura servizi attualmente dislocati in più luoghi, rispondendo così ai bisogni della popolazione per l’erogazione di servizi sanitari di prossimità, con diminuzione dei tempi di spostamento“.

Nella sua replica Bettarelli ha detto di condividere la destinazione dell’immobile. “Mi auguro che i tempi vengano rispettati e che la firma con il Ministero arrivi il prima possibile. Se siamo bravi entro il primo semestre del ‘24 inizierà la progettazione e l’assegnazione dei lavori: forse nel 2025 partiranno i lavori. Acceleriamo il più possibile”.