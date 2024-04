Elezioni, Scoccia: “Ecco il mio programma per la Perugia di domani”

La candidata del centrodestra indica le priorità: nuovo Prg, riqualificazione urbanistica "partecipata" e sostenibilità ambientale ed economica

Ventitré punti e 150 azioni, che seguono cinque parole chiave su come dovrà essere la Perugia di domani: green, sicura, di tutti, contemporanea, viva. “Parole che, in una visione multidisciplinare, racchiudono la nostra idea di città, attraverso un programma che però continua ad arricchirsi attraverso le idee e le istanze che ci arrivano ad ogni incontro”. La candidata sindaca del centrodestra Margherita Scoccia mostra il taccuino che la sta accompagnando in questa campagna elettorale. Dove annota le richieste e le proposte che emergono nei vari incontri che sta tenendo sul territorio.

Insieme ai rappresentanti della coalizione – partiti e rappresentanze civiche – Scoccia ha illustrato i concetti che caratterizzano il suo programma di governo. Un programma che si pone nella continuità con quanto fatto dall’amministrazione Romizi, ma che vedrà azioni più incisive, promette, grazie alla disponibilità i risorse di bilancio liberate da quanto era stato ereditato dieci anni fa.

Nuovo Prg

Risorse proprie disponibili che si aggiungeranno a quelle dei progetti del Pnrr in fase di realizzazione. E che si avvarranno anche di una nuova programmazione territoriale. A cominciare dal Piano regolatore generale. “Quello che abbiamo – ricorda Scoccia – è del 2002 ed era basato su una previsione di crescita della città fino a 300mila abitanti”. Per questo sarà redatto uno strumento flessibile, con contenimento del consumo di suolo, pur nella sostenibilità economica ha precisato, con interventi sul residenziale, in particolare sulla rigenerazione di alloggi sociali (sul modello di quanto si sta facendo a Ponte San Giovanni).

Green

La città green a cui pensa il centrodestra non guarda solo alla tutela ambientale, ma punta alla sostenibilità, anche economica. Favorendo ad esempio la creazione di comunità energetiche.

“Verranno premiati gli operatori economici che ispireranno le loro azioni a princìpi di sostenibilità, quindi al contenimento degli sprechi alimentari – annuncia Scoccia – e le imprese che stimoleranno l’utilizzo dei mezzi pubblici ai propri dipendenti e clienti».

Sicura

Anche la sicurezza non riguarderà soltanto la lotta alla criminalità. Alla quale togliere spazi anche creando nuovi luoghi di socialità (ad esempio con il progetto “Una piazza per ogni quartiere”) e favorendo quel decoro urbano che fa venir meno la sindrome del “sasso lanciato contro una finestra già rotta”. Ma la sicurezza riguarderà anche nuovi interventi sulle scuole, gli investimenti su strade e verde (“100 milioni di euro in 10 anni”) e un piano per realizzare marciapiedi.

Per quanto riguarda la sicurezza dei quartieri Scoccia garantisce più telecamere e “massima collaborazione con le forze dell’ordine per una sinergia operativa ancora più forte”.

Di tutti

“Il dialogo con i perugini è un tema centrale del nostro progetto, che al centro manterrà sempre le persone», garantisce Scoccia. Sul fronte della sanità il programma prevede “il potenziamento della rete dei sindaci per esercitare azioni di stimolo e di controllo sulle politiche della salute”.

“Incentiveremo le imprese di fuori città a scegliere Perugia come sede delle proprie attività – ha spiegato – attuando politiche in grado di favorire il trasporto pubblico innanzitutto mediante l’attuazione completa del Pums”.

Per quanto riguarda il sociale il progetto punta a promuovere forme di vita indipendente dedicate anche ai soggetti fragili e microcredito per le donne vittime di violenza di genere.

Contemporanea

Una città “contemporanea” attraverso la riqualificazione di tutto il territorio. “La bellezza – annuncia – dovrà essere un diritto di tutti – prosegue – le riprogettazioni di Ponte San Giovanni, Fontivegge, San Sisto e San Marco ma anche di altri quartieri, frazioni e borghi vanno nella direzione di migliorare i luoghi nei quali viviamo e lavoriamo, compresi quelli che rappresentano la nostra storia come ad esempio la Rocca Paolina”.

Con un’urbanistica “partecipata” assicura Scoccia, affinché venga trovato “il giusto compromesso” tra le varie esigenze ed istanze.

Viva

I giovani, la cultura, lo sport e il turismo sono argomenti che rientrano nella visione futura della città. Il programma prevede di coinvolgere e inserire al lavoro i Neet – è stato detto – oltre che l’estensione del tempo pieno alle scuole per venire incontro alle esigenze dei genitori che, per i loro figli, potranno decidere di avvalersi dell’utilizzo delle palestre scolastiche per le attività sportive pomeridiane.

Saranno attuate politiche per gli alloggi che sappiano incentivare le iscrizioni degli studenti universitari.

Una città da rendere viva attraverso gli eventi culturali e favorendo le presenze turistiche. “Dopo il recupero dei teatri Morlacchi, Turreno (l’idea è quella di farne la Casa del Jazz) e Pavone investirò ancora negli altri contenitori culturali – annuncia Scoccia – per rendere il centro storico e i borghi ancor più attrattivi, valorizzando i percorsi museali e favorendo sempre di più politiche di sviluppo del turismo anche attraverso un Piano di marketing territoriale”. Perugia spinge inoltre per l’identità di città etrusca, attraverso il progetto per il riconoscimento dell’Unesco, già avviato.