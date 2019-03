“Camionisti in trattoria 3”, Chef Rubio parte dall’Umbria

Parte dall’Umbria la terza stagione del programma televisivo “Camionisti in trattoria” con Chef Rubio (all’anagrafe Gabriele Rubini). L’appuntamento è sul canale Nove domenica 10 marzo alle 21.25. Tre le trattorie che si sfideranno in ciascuna delle 8 puntate, che toccheranno poi il Lazio, il Veneto, la Calabria, la Sicilia e il Friuli per finire poi anche all’estero.

Per questa prima puntata che avrà come location l’Umbria, Chef Rubio farà tappa a Tuoro sul Trasimeno, a Fossato di Vico e ad Attigliano. A Tuoro “Camionisti in trattoria” ha fatto tappa al “Volante Inn”, mentre a Fossato protagonista è il “Cris”. Nel ternano, invece, la trattoria prescelta è “Il roscio”, ad Attigliano, a pochi passi dall’autostrada A1.

In ogni puntata, Chef Rubio percorre dei tragitti lungo una tratta stradale, in compagnia di tre diversi protagonisti, camionisti che lo accompagnano a pranzare o a cenare nel loro posticino preferito. Arrivato in trattoria, Rubio interagisce con cuochi e proprietari, entra nelle cucine, si fa raccontare le specialità del posto e poi, insieme agli altri camionisti, prova il menù suggerito. A fine puntata Rubio sceglie, a proprio insindacabile giudizio (valutando il cibo, il prezzo e l’umanità dei ristoratori), un locale vincitore che riceverà premi a sorpresa, a testimoniare la migliore esperienza offerta, sia gastronomica che “umana”.

Camionisti in trattoria – La terza stagione sul NOVE, canale 9 Non tutti i tesori si trovano in un baule: #CamionistiInTrattoria torna sul NOVE domenica 10 marzo, alle 21.25, con Chef Rubio! Pubblicato da NOVE su Sabato 23 febbraio 2019

