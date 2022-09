Parrano e San Venanzo abbattono costi energetici con la gestione ai privati dell'illuminazione pubblica - Tuttoggi

Verso le Comunità Energetiche

Filippetti e Marinelli hanno messo in evidenza i risultati nel corso di una riunione fra le due Amministrazioni e la società privata che gestisce da un anno gli impianti e ha già investito 700.000 euro per l’ammodernamento della rete. “Questa iniziativa – concludono FIlippetti e Marinelli – è il primo passo per un processo più ampio che vede le due Amministrazioni impegnate nell’avvio e nella nascita delle Comunità Energetiche, per la produzione e la condivisione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili”.