Parco di Riosecco, in arrivo telecamere e azioni anti-degrado - Tuttoggi

Il Consiglio comunale di Città di Castello ha approvato l’ordine del Giorno sul Quartiere Ecologico e il Parco di Riosecco.

Tra gli impegni contenuti nell’atto vi sono: l’installazione di telecamere per il Parco La Fornace e di panchine (ad oggi non presenti nel quartiere) per le persone più anziane, un’area sgambatura per animali attrezzata, lo sfalcio regolare dell’erba in tutto il quartiere e ripristino degli elementi rotti o divelti all’interno del Parco.

“E’ un ordine del giorno nato attraverso un’interlocuzione costante con i residenti che ringrazio – ha detto la prima firmataria Letizia Guerri – che ha visto anche la grande e concreta collaborazione dei consiglieri Minciotti, Tavernelli e Rigucci, cofirmatari dell’atto, in un percorso lungo che ha preso avvio nel 2019 da un’interrogazione presentata sul Parco La Fornace da Tofanelli“

“E’ stata un’interlocuzione costante in cui abbiamo preso atto, come consiglieri comunali, di alcune criticità esistenti nel quartiere ma anche della piena operatività dell’Amministrazione che già da alcuni mesi ha messo in atto azioni concrete e percepibili, in tutto il quartiere Ecologico e all’interno del Parco La Fornace“.

Il quartiere che ha caratteristiche e potenzialità per essere una risorsa importante per i suoi abitanti, per l’intera città e per le sue attività commerciali

“Questi impegni, assieme agli interventi che in un quadro normativo complesso l’Amministrazione sta già mettendo in atto (come illustrato durante la seduta dall’assessore Bassini) – aggiunge Guerri – testimoniano la volontà reale di ascoltare, prendere atto e agire, stando accanto ai proprio cittadini”.