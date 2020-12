Parcheggio ospedale, anni di buche e degrado "Ora basta, servono interventi" - Tuttoggi

Filippo Schiattelli e Luigi Bartolini, consiglieri del neo costituito gruppo ‘Civici per Città di Castello’, puntano il dito contro il parcheggio dell’ospedale, annunciando un’interrogazione sull’ormai annoso problema mai definitivamente risolto.

In considerazione dello “stato di precarietà e degrado in cui si trova il manto stradale del parcheggio dell’ospedale, che presenta avvallamenti, buche e altre pericolose irregolarità” i due consiglieri chiedono infatti che il sindaco “si prenda carico presso gli enti preposti di sollecitare un urgente intervento di ripristino e messa in sicurezza”.

La situazione del grande parcheggio antistante l’ospedale, è ormai nota da tempo a tutti i tifernati che, oltre all’asfalto disastrato (che in condizioni di pioggia favorisce anche la comparsa di gigantesche pozzanghere), lamentano spesso la presenza di soste irregolari lungo la strada (interna ed esterna), che complicano non poco la circolazione, e di sporcizia tra la vegetazione.