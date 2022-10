Parcheggia furgone per tre minuti e spariscono borsello e valigetta | Telecamere incastrano un uomo - Tuttoggi

I militari hanno iniziato, quindi, a perlustrare varie frazioni dell’assisano, fino a quando hanno individuato un motoveicolo identico a quello visto nel video. È bastato controllarne il conducente per capire di essere sulla buona strada, anche perché questo era una persona già nota ai carabinieri. Di lì a poco l’uomo ha pure ammesso le proprie responsabilità accompagnando le forze dell’ordine sul luogo dove si era disfatto di parte della refurtiva.

I carabinieri di Valfabbrica hanno così recuperato sia il borsello che la valigetta, tuttavia senza ritrovare il denaro contante. Grande la soddisfazione dell’imprenditore che si è congratulato con i militari per la celerità nell’individuazione del colpevole, ma soprattutto per il ritrovamento della documentazione asportata. L’autore del reato, un cittadino italiano residente nell’assisano, è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato.