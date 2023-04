Ecco i parcheggi rosa per donne incinte e genitori con bimbi fino a 2 anni di età - Tuttoggi.info

“Vogliamo sempre più lavorare per una città sempre più inclusiva – spiega l’assessore all’Urbanistica Alessia Tasso – a misura di tutti, e che sappia rispondere alle esigenze delle nuove famiglie e dei loro tempi. Il progetto dimostra un lavoro di squadra finalizzato da una parte a coniugare le esigenze delle neo famiglie, dall’altra a favorire gli spostamenti”.

“Una misura concreta – sottolinea l’assessora alle Pari Opportunità e al Welfare Simona Minelli – che attua quello sguardo inclusivo per una città che vuole essere di tutti e che risponde in particolare alle esigenze delle donne e delle famiglie in generale, perché gli stalli potranno essere utilizzati dalle donne in gravidanza, ma anche da entrambi i genitori con bambini fino a 2 anni. Per garantire il servizio sarà ovviamente importante il senso civico di ciascuno, stante comunque il fatto che la nuova regolamentazione degli stalli rosa, a differenza dei cosiddetti permessi di cortesia rilasciati fino ad oggi, prevede l’applicazione del Codice della Strada con relativi controlli da parte del Servizio di Polizia Municipale, che potrà sanzionare e anche rimuovere i veicoli non in regola”.