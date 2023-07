"Pararowing Campus", a Piediluco il primo campus di canottaggio per persone con disabilità motorie - Tuttoggi.info

A Piediluco un campus estivo di canottaggio dedicato agli assistiti Inail con difficoltà motorie: un'attività di avviamento allo sport per le persone con disabilità da lavoro.

“Pararowing Campus”: il campus estivo di canottaggio dedicato agli assistiti Inail con difficoltà motorie si terrà dal 12 al 14 luglio presso il lago di Piediluco.

Alla conferenza stampa di presentazione nella sala “Pirro” di Palazzo Carrara, martedì 4 luglio, Marco Schenardi, assessore allo Sport del Comune di Terni, Gianni Fabrizi, referente Cip Umbria per l’impiantistica sportiva, Tommaso Strinati, delegato Cip per la Provincia di Terni, Silvia Calderone, rappresentante del Circolo Canottieri Piediluco.

“Abbiamo deciso di organizzare, per la prima volta a Terni, il campus al lago di Piediluco: avremo l’opportunità di far conoscere le società sportive del territorio e le attività del comitato paralimpico”, ha dichiarato in apertura Tommaso Strinati.

“Siamo felici che questo evento si svolga per la prima volta a Terni”, ha aggiunto l’assessore Schenardi. “Ridare valore al lago di Piediluco è importante: è uno dei luoghi più belli della Provincia. La nostra amministrazione è vicina a queste iniziative“.

Il referente Cip Umbria, da parte sua, ha ringraziato l’assessore allo Sport “per aver accolto l’iniziativa e per essersi reso disponibile per un supporto che ci fa ben sperare per una fattiva collaborazione con il Comune di Terni”.

“Speriamo che sia il primo campus di una lunga serie con questi ragazzi”

“Abbiamo subito accolto con entusiasmo la proposta”, ha concluso Silvia Calderone. “Speriamo che sia il primo campus di una lunga serie con questi ragazzi”.