Pappagallo Ara ferito ad un'ala, recuperato dai vigili del fuoco a 10 metri d'altezza - Tuttoggi.info

Intervento dei vigili del fuoco a Fornole di Amelia per salvare un grosso pappagallo fuggito ai proprietari e ferito

Vigili del fuoco in azione per salvare un pappagallo Ara ferito ad un’ala e rifugiatosi in un albero a circa 10 metri di altezza. Ad agire, nella zona di Fornole, i pompieri del distaccamento di Amelia.

Il grosso animale di 3 anni, sfuggito ai proprietari si era andato a rifugiare, dopo essersi ferito ad una ala su una pianta a circa 10 metri di altezza. Il personale intervenuto con un’autoscala si è avvicinata molto lentamente al pappagallo già spaventato cercando di tranquillizzarlo e una volta raggiunto è riuscita a bloccarlo portandolo a terra sano e salvo riconsegnandolo ai proprietari.