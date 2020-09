Papa Francesco ad Assisi il 3 ottobre: visita privata per le celebrazioni del Patrono d'Italia - Tuttoggi

Celebrerà messa e firmerà l'enciclica Fratelli Tutti. La gioia del Custode Gambetti, del vescovo Sorrentino e del sindaco Proietti

In occasione di Economy of Francesco interverrà in maniera virtuale, ma anche in questo 2020 il Papa sarà ad Assisi. Succederà il 3 ottobre alle 15, in forma privata, durante le celebrazioni del Patrono d’Italia che vedranno protagoniste le Marche. “Sabato 3 ottobre alle 15 il Santo Padre si recherà al Sacro Convento di Assisi per firmare la nuova Enciclica ‘Fratelli tutti…'”, aggiunge il direttore della Sala Stampa, padre Enzo Fortunato. Alle ore 15.00 il Papa celebrerà la Santa Messa presso la Tomba di San Francesco e al termine firmerà l’enciclica. La visita si svolgerà in forma privata, senza partecipazione di fedeli.

“È con grande gioia e nella preghiera che accogliamo e attendiamo la visita privata di papa Francesco. Una tappa che evidenzierà l’importanza e la necessità della fraternità”, ha dichiarato il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti. “Una notizia eccezionale che ci riempe di gioia – il commento a caldo del sindaco Proietti – l’arrivo di Francesco è motivo di speranza e gioia, L’accoglieremo come sempre a braccia aperte, abbracciandolo virtualmente a nome della città”.

“Ancora una volta, pur in forma strettamente privata, papa Francesco sarà ad Assisi alla tomba di san Francesco il 3 ottobre alle ore 15, per dare un messaggio al mondo che trova nel Santo di Assisi ispirazione e conforto”, l’annuncio del vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino.

“Celebrerà alla tomba del Santo in forma riservata, negli stessi giorni in cui ad Assisi si fa festa, come sempre, per la solennità del Santo, iniziando con i vespri a Santa Maria degli Angeli, accogliendo autorità e fedeli della regione Marche, per l’omaggio a Francesco Patrono d’Italia. Anche questo gesto di papa Francesco – sottolinea il vescovo – ci dà nuovo coraggio e forza per “ripartire” nel nome della fraternità che tutti ci unisce. Grazie, papa Francesco!”, aggiunge Sorrentino. “A nome di tutta questa Chiesa, che al Poverello diede i natali di luce e di fede, e lo vide contrassegnare di sé tutti gli angoli di questa Città benedetta, ringrazio papa Francesco – conclude Sorrentino – per questo gesto che ci riempie di commozione e di gratitudine”.