Paolo Fratini presenta la lista “San Giustino Domani”, ecco i 16 candidati

Grande partecipazione, questa mattina (sabato 27 aprile), alla presentazione della lista “San Giustino Domani”. Tanta curiosità e sala del Consiglio comunale gremita per conoscere i nomi dei 16 candidati alla carica di consigliere comunale, introdotti dal candidato a sindaco Paolo Fratini.

“Questa è la nostra squadra: uomini e donne rappresentativi di tutto il territorio, un mix di gioventù e freschezza combinato a maturità ed esperienza – ha dichiarato il primo cittadino –, uniti per un progetto al servizio della comunità”.

San Giustino non è più una terra di mezzo tra Sansepolcro e Città di Castello, ma un Comune al centro della discussione politica, con un ruolo importante, con una sua identità ed autonomia. Per questo stamattina i protagonisti sono i 16 candidati, espressione del territorio. Non vedete al loro fianco rappresentanti politici regionali né nazionali, questo non significa che siamo isolati o che non abbiamo le relazioni necessarie per far crescere la nostra città, ma oggi preferiamo il protagonismo dei cittadini, la ricchezza del nostro territorio