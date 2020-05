Pantalla ospedale Covid esclusivo, il Pd di Marsciano attacca Regione e Comune

“I cittadini della Media Valle del Tevere restano i più trascurati dell’Umbria“. Il Pd di Marsciano punta l’indice contro la Regione per la scelta di mantenere l’ospedale di Pantalla esclusivo centro Covid. E citando il prof. Zangrillo, primario del reparto di rianimazione e terapia intensiva del San Raffaele di Milano, ricorda che non ci si ammala di solo Coronavirus.

“La nostra Regione – scrive il Pd marscianese – non raggiunge il milione di abitanti e non ha l’obbligo di mantenere un ospedale destinato in via esclusiva al trattamento dei pazienti Covid (peraltro tutti gli altri ospedali umbri già svolgono fin dall’inizio questa stessa funzione in modo promiscuo e non si vede perché Pantalla non possa riaprire subito almeno parzialmente!)”.

Mancate risposte

Il Pd di Marsciano lamenta le mancate risposte date sul tema dell’ospedale di Pantalla alle istanze dei sindaci della Media valle del Tevere e dei consiglieri regionali dem, che hanno invitato la presidente a valutare soluzioni alternative, come ad esempio la conversione del Centro staminali di Terni. Così come non sono state date risposte alla popolazione, sempre più preoccupata.

Il Pd di Marsciano critica in particolare l’assessore Luca Coletto. E ricorda quando in campagna elettorale il leader della lega Salvini “prometteva di riaprire velocemente anche gli ospedali di Marsciano e Todi”.

Sanità pubblico-privata

Il Pd teme addirittura che l’ospedale di Pantalla possa rientrare in futuri piani di parziale privatizzazione della sanità umbra: “Non vorremmo – scrive il Pd – che proprio Pantalla possa fare da apripista a quella gestione pubblico-privata sul modello Lombardia, tanto sbandierata ed agognata in campagna elettorale salvo dimostrare poi nei fatti, e purtroppo sulla vita stessa di decine di migliaia di cittadini, tutta la propria fallacia nel corso di questa pandemia“.

L’opposizione ha presentato una formale richiesta di convocazione del Consiglio comunale di Marsciano che il presidente dovrà improrogabilmente svolgere entro e non oltre il 23 maggio. “Sarà l’occasione – scrive il Pd – per fare chiarezza sull’inaccettabile silenzio della Giunta Regionale e sulla posizione dell’Amministrazione comunale di Marsciano all’interno della quale c’è ancora chi continua a tacciare di irresponsabilità coloro che pongono anche solo domande sulle sorti del nosocomio“.

Le richieste

Il Pd marscianese chiede che “tutte le Istituzioni locali, le forze sociali, i vari soggetti di rappresentanza, insieme a tutta la cittadinanza, chiedano e pretendano dalla presidente Tesei 𝐮𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞, scritto e pubblico, con 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐫𝐨𝐧𝐨𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚 che tenga conto di tutti i possibili scenari della fase 2, che indichi 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐢 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 dell‘Ospedale di Pantalla, sul suo 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 e ne garantisca, anche per il futuro, la 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚, unica garanzia per la salute di tutti noi”.