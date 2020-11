Pantalla ospedale Covid, così cambiano i servizi

Un servizio h24 del 118 a Todi e Marsciano al posto del Pronto soccorso dell’ospedale di Pantalla, chiuso per far posto a nuovi pazienti Covid. Si sta lavorando per mantenere i servizi di radiologia, dialisi, prelievi, cardiologia, oncologia, pediatria e ginecologia. In forse il servizio del Pma. Quanto alle attività chirurgiche, il direttore Dario aveva già comunicato che con la Asl si sta verificando la possibilità di far operare le equipe in altre strutture. Le degenze a Pantalla, praticamente, saranno soltanto per i pazienti Covid.

Non ce l’ha fatta

un paziente Covid di Todi

Queste, in sintesi, le decisioni che la Giunta regionale ha comunicato ai sindaci della Media Valle del Tevere a seguito dell’approvazione del cosiddetto Piano di salvaguardia, con cui la Regione aumenta i posti letto per i pazienti Covid in vista del picco atteso per dicembre.

Il Piano Covid per Pantalla

Il Piano prevede il raddoppio dei posti letto per i pazienti Covid (che passeranno dunque da 40 a 80) più altri 10 per la terapia sub intensiva.

Pantalla, è stato detto, torna ad assumere un “ruolo centrale regionale” nella lotta al Coronavirus, come era stato durante la prima ondata.

Il futuro dell’ospedale

I sindaci della Media Valle del Tevere hanno chiesto che questo ruolo venga riconosciuto anche quando sarà finita l’emergenza Coronavirus, con il potenziamento dell’ospedale.

Tesei, come avvenuto per l’altro ospedale Covid, quello di Spoleto, si è impegnata nell’assicurare che tutti i servizi all’ospedale di Pantalla saranno riattivati una volta terminata l’emergenza.