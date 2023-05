Palloncini e lacrime per Ana e Nika, fissati i funerali - Tuttoggi.info

Si terrà alle 18 di oggi (martedì) al Parco Sant’Anna di Perugia, la cerimonia laica organizzata dagli amici di Ana e Nika, le due ragazze morte nell’incidente sul Raccordo, allo svincolo di Torricella.

Per ricordare le due sfortunate amiche, che hanno perso la vita a soli 15 e 16 anni, sono state preparate fotografie che le ritraggono gioiose, insieme a palloncini bianchi e rossi da lanciare in cielo. Il tutto, nel rispetto del dolore dei familiari, che saranno presenti.

Intanto, sono stati fissai per mercoledì, alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie (in via Caprera) i funerali di Nika Myshko, che sarà poi sepolta nel cimitero di Ponte della Pietra.

Il funerale di Ana Tuja sarà invece celebrato nella chiesa ortodossa in via della Viola a Perugia. Il fratello 22enne, che è stato sbalzato dall’auto, si trova ricoverato in prognosi riservata.

Si dovrà invece attendere l’autopsia per i funerali di Julio Cesar Vera Quinonez, il ragazzo ecuadoriano, non ancora 28enne, che si trovava alla guida della Ford Fiesta. Sembra senza aver mai conseguito la patente di guida.