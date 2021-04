Palazzo dei Consoli riapre con la mostra inedita "Un paese, mille paesaggi" - Tuttoggi

L'esposizione è allestita nella Sala dell’Arengo a cura di tre fotografi professionisti. Da venerdì 30 aprile sarà possibile godere delle bellezze del museo

I musei cittadini riaprono le porte al pubblico. E il Museo Civico del Palazzo dei Consoli di Gubbio lo fa con una mostra inedita, pronta a far fare ai visitatori un viaggio alla scoperta di una natura incontaminata e paesaggi mozzafiato sapientemente fermati in scatti d’autore.

Si chiama “Un paese, mille paesaggi” il progetto multimediale allestito nella Sala dell’Arengo del Palazzo dei Consoli, mostra che ambisce ad una documentazione completa e inedita del paesaggio naturale italiano attraverso lo sguardo e l’esperienza diretta di tre grandi professionisti dell’immagine: Maurizio Biancarelli, Bruno D’Amicis e Luciano Gaudenzio.

La mostra, inaugurata “a porte chiuse” lo scorso gennaio, in piena pandemia, apre ora finalmente le sue porte a eugubini e visitatori, forte di un racconto fotografico realizzato attraverso 20 Regioni italiane per 5 aree, 90 missioni, 3 anni di lavoro, 700 giorni sul campo e una squadra di appoggio per il coordinamento e la comunicazione.

“Un paese, mille paesaggi” è un nuovo modo di guardare la natura, è l’esperienza diretta di tre fotografi che vanno oltre l’immagine “banalizzata” del paesaggio italiano, per esplorarlo a fondo e goderne a pieno, denunciando anche le minacce che pesano sulla sua integrità. La ricerca di luoghi insoliti ma anche quella di luoghi noti, fotografati in maniera originale, l’efficacia della fotografia come mezzo potente di comunicazione universale e un percorso geografico che va dalle Alpi agli Appennini passando per le isole.

La mostra e il Museo Civico del Palazzo dei Consoli potranno essere visitati liberamente venerdì 30 aprile con orario 10-13.30 e 14.30-21.30. Stessi orari per sabato 1 e domenica 2 maggio, ma con prenotazione obbligatoria, come da disposizioni ministeriali.

Per prenotare la visita si può chiamare il Palazzo dei Consoli, 075/9274298, mandare una mail a museo@gubbioculturamultiservizi.it oppure inviare un messaggio tramite Messenger alla pagina Facebook del Palazzo dei Consoli Museo Civico. E’ possibile prenotarsi anche all’Ufficio Informazioni turistiche, 075/9220693.

Nel rispetto delle norme vigenti i visitatori saranno tenuti al rispetto rigoroso delle indicazioni di visita, compilando in ingresso l’autocertificazione attestante il proprio stato di salute, sanificando le mani utilizzando gli appositi dispenser distribuiti in tutte le stanze del museo civico, indossando sempre la mascherina (chirurgica o FFP2), mantenendo le distanze interpersonali, rispettando la capienza indicata delle sale e seguendo il percorso di visita obbligatorio e tutte le indicazioni fornite dal personale di sorveglianza.