Palazzo dei Consoli, biglietti gratuiti per chi entra mascherato da Leonardo da Vinci - Tuttoggi

Si prosegue sabato 18, domenica 19, sabato 25 e domenica 26 febbraio, sempre alle ore 16, con una visita guidata gratuita animata dove sarà Leonardo da Vinci in persona a guidare i bambini e le loro famiglie tra le sue invenzioni. Inoltre, domenica 19 febbraio tutti i bambini che entreranno al museo mascherati avranno diritto ad un’agevolazione sul biglietto di ingresso.

E, per finire, Giovedì e Martedì Grasso – 16 e 21 febbraio -, chiunque entri al museo mascherato alla maniera “leonardesca” entrerà gratuitamente. Sono ammessi Leonardi, Gioconde di tutti i tipi, personaggi dipinti dal genio fiorentino, maschere rinascimentali… e ogni maschera scatenata dalla fantasia.

La mostra sta riscuotendo un grande interesse di pubblico, di ogni età, dai più giovani alle famiglie fino agli adulti, tutti incuriositi di scoprire come sono nate le idee geniali di Leonardo da Vinci. Ci sono studi per il volo, il primo modello di carro armato, macchine di ingegneria idraulica e oggetti curiosi, come il girarrosto a vapore, la scala mobile e il robot. La parola d’ordine è “vietato non toccare”.

Promossa dal Comune di Gubbio e Gubbio Cultura e Multiservizi in collaborazione con il Museo Leonardo da Vinci di Firenze, sarà visitabile fino all’1 maggio 2023. La prenotazione agli eventi non è obbligatoria. Per informazioni: tel. 075 9274298 – museo@gubbioculturamultiservizi.it – www.palazzodeiconsoli.it