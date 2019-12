Palazzo dei Consoli a lume di candela, torna la suggestiva visita notturna - Tuttoggi

Anche quest’anno torna il tradizionale e imperdibile evento “Notte magica a lume di candela”, la suggestiva visita notturna del Palazzo dei Consoli di Gubbio, che per l’occasione si vestirà di luce grazie a centinaia di candele.

Gli ambienti di questo maestoso palazzo trecentesco verranno aperti al pubblico eccezionalmente per scoprire i segreti di una delle più ardite e maestose realizzazioni dell’architettura medioevale. L’appuntamento è per lunedì 30 dicembre, alle ore 21, presso Palazzo Dei Consoli Museo Civico. La visita ha il costo di 10 euro a persona. Per partecipare è necessario prenotarsi, chiamando lo 0759274298 o scrivendo a museo@gubbioculturamultiservizi.it entro le ore 12 di lunedì 30 dicembre.