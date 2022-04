PalaGuiducci a Deruta, finanziati lavori con Pnrr per 150mila euro - Tuttoggi

I finanziamenti:

“Si tratta – riferisce il sindaco – dell’ennesimo finanziamento ottenuto dal Comune di Deruta, nell’ambito dell’edilizia scolastica e dell’impiantistica sportiva. Un chiaro segnale della capacità di questa Amministrazione e del suo personale qualificato di intercettare le risorse regionali e nazionali.

Un finanziamento che si aggiunge a quello ottenuto qualche mese fa per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, per 3.000.000 euro”.

Per sindaco e vicesindaco, “la valorizzazione dell’edilizia scolastica è una priorità, perché anche il luogo di studio contribuisce alla formazione dei nostri giovani. Lo sport, da sempre, è veicolo di valori e di fair play e avere a disposizione una palestra efficiente, accogliente e aperta a tutti contribuisce alla pratica sportiva e alla diffusione di quei principi sani del vivere insieme”. Infine, evidenzia il vicesindaco, “con il finanziamento di questi lavori, diamo un ulteriore segnale di seria attenzione ai nostri impianti sportivi. Questo è un passaggio nella serie di provvedimenti che andremo a realizzare, con il fine principale di agevolare la fruizione degli impianti comunali. Reputo fondamentale questo intervento, anche perché sono fermamente convinto che lo sport rientri tra le forme di aggregazione più efficaci per allontanare i giovani dalle distrazioni negative della società moderna. Poter usufruire di una struttura adeguata, quindi, è di sicuro stimolo per tutti gli sportivi”.