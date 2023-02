“Paladini del Territorio”, invito a tutti i cacciatori

Per questa ragione, Fondazione UNA invita tutte le sezioni locali delle associazioni venatorie, in primis quelle del suo circuito (Federcaccia, Enalcaccia, Arcicaccia) che non hanno partecipato alla scorsa edizione, a candidarsi per organizzare la giornata dedicata nella propria zona compilando il modulo dedicato al link https://forms.gle/TxTHYrvm7sAuBRTT6, scrivendo una mail a paladini@fondazioneuna.org o chiedendo informazioni alla propria associazione venatoria di riferimento. A tutte le sedi locali che vorranno aderire all’iniziativa verrà consegnato un kit da Paladino del Territorio, le linee guida per portare a termine l’iniziativa in maniera funzionale e tutto il supporto per l’organizzazione delle iniziative.

L’operazione Paladini del Territorio è un progetto nato dal desiderio del mondo venatorio di contribuire attivamente alla preservazione e cura delle aree verdi e, in generale, dell’ambiente. Le azioni sono sostenute da Fondazione UNA.

La prima edizione, tenutasi a maggio del 2022, ha visto la partecipazione di oltre 3000 persone in tutta Italia, unite dal profondo legame con il proprio territorio in più di 100 comunità locali in tutta Italia, portando alla raccolta e allo smaltimento di circa 20 tonnellate di rifiuti depositati illegalmente nei boschi e nelle aree naturali di tutta la penisola, donando benefici a più di 2 milioni di persone residenti nelle zone interessate.

Visti questi importanti risultati raggiunti, la Fondazione ha scelto di ripresentare l’iniziativa per il 2023, ponendosi come obiettivo il raddoppio dei risultati in termini di rifiuti raccolti, iniziative e volontari coinvolti.

