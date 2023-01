Ospedale Spoleto, maggioranza stoppa in Consiglio mozione della Commissione sanità

Chiesta anticipazione della discussione della mozione redatta dalla Quarta commissione, ma la maggioranza vota contro: è polemica

La maggioranza stoppa di nuovo la discussione in consiglio comunale di una mozione sulla sanità e sul futuro dell’ospedale di Spoleto, approvata da lei stessa invece in commissione. Era successo più volte negli ultimi mesi, tra rinvii in commissione e non approvazioni in aula, e l’ultima azione in tal senso è andata in scena nella seduta di lunedì pomeriggio dell’assise cittadina.

A chiedere l’anticipazione della discussione dell’atto (all’ultimo punto all’ordine del giorno), redatto dalla IV Commissione (quella appunto competente in materia di sanità), era stato il consigliere Paolo Piccioni (Insieme per Spoleto). Ma, dopo una sospensione chiesta dalla vicepresidente del Consiglio Maura Coltorti (Ora Spoleto), che ha ricordato l’impegno del sindaco Andrea Sisti a relazionare costantemente in commissione sulla situazione della sanità in città, la maggioranza ha deciso di votare contro l’inversione dell’ordine del giorno.