All’ospedale di Perugia aula studio dedicata a Lucia Menghini

Ci sarà il presidente della Regione, Donatella Tesei

L’Università degli Studi e l’Azienda Ospedaliera di Perugia intitolano un’aula studio alla memoria della specializzanda di Anestesia e Rianimazione tragicamente scomparsa in Giordania.

Giovedì l’inaugurazione

“Sala studio multimediale Lucia Menghini”, questo il nome dell’aula che verrà intitolata giovedì 10 novembre 2022, presso l’Azienda Ospedaliera di Santa Maria della Misericordia di Perugia, alla memoria della dottoressa in formazione della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore prematuramente scomparsa in un tragico incidente in Giordania l’8 aprile di quest’anno.