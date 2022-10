Ospedale Foligno, il Kiwanis dona monitor multimediale alla Pediatria

“Strumentazione per i soggetti più fragili”

“Tale strumentazione – ha spiegato la dott.ssa Beatrice Messini che ha rivolto un plauso alla grande sensibilità del Kiwanis che, attraverso opere di volontariato, “si pone accanto ai soggetti più fragili, cioè i bambini, seguendo la mission del Club ‘Serving the Children of the world’- è utilissima per monitorare la frequenza cardiaca ed altri parametri vitali sia per il paziente pediatrico che per i neonati in condizioni critiche“.

La soddisfazione di Zampolini

Si è associato ai ringraziamenti il direttore dell’ospedale di Foligno dott. Mauro Zampolini: “Si tratta di uno strumento che va ad arricchire le apparecchiature già presenti reparto di Pediatria e che consente il monitoraggio delle condizioni funzionali del neonato al momento del parto e nelle ore successive. Queste iniziative sono importanti non solo per l’utilità della donazione in sé ma per consolidare il rapporto tra ospedale, associazioni e società civile, una sinergia indispensabile per avvicinare sempre di più l’ospedale al territorio di Foligno“. Il dott. Zampolini ha quindi evidenziato ai presenti gli sforzi organizzativi che la struttura ospedaliera sta compiendo per il miglioramento, l’intensificazione e la riqualificazione dei servizi sanitari in favore dell’utenza.

Le attività del Kiwanis

Il gesto di generosità deI Kiwanis Club di Foligno si inserisce nelle numerose attività di volontariato che il Club rivolge verso il mondo l’infanzia e dell’adolescenza nella convinzione che una società migliore passa per una sana e corretta crescita di coloro che un giorno saranno chiamati a governare la società in cui sono nati e cresciuti, con i valori e la cultura che ha permesso loro di diventare degli adulti sani e consapevoli. La celebrazione della giornata internazionale dei diritti del fanciullo, la sensibilizzazione dell’inclusione attraverso l’utilizzo degli Inbook, l’epilessia, i disturbi dell’apprendimento, l’obesità infantile e la corretta alimentazione, sono alcune delle tematiche trattate annualmente dal Kiwanis International ed in particolare dal Club di Foligno in collaborazione con le istituzioni scolastiche.