Ospedale Foligno, De Luca (M5S): "Gestione drammatica della pandemia"

Il consigliere regionale interviene sul nosocomio folignate

“Pazienti da trasferire e non si sa dove vista la necessità di riattivare i reparti Covid. Il tracciamento è affidato ai volontari in piena ondata pandemica. Succede a Foligno, ennesimo capitolo della drammatica gestione dell’emergenza sanitaria da parte della giunta regionale”: lo afferma il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Thomas De Luca.

“La quinta ondata come fosse la prima”

“Al terzo piano dell’ospedale di Foligno – spiega De Luca – la riapertura del reparto dedicato al Covid ha portato alla diminuzione dei posti letto in Medicina Interna, meno posti meno servizi. Si affronta la quinta ondata come se fosse la prima, senza organizzazione, senza un piano che modifichi ciò che era sbagliato. Il personale ha seria difficoltà perché non ci sono posti letto e quindi i pazienti restano in rianimazione, con i costi che possiamo immaginare. Che senso ha adibire interi reparti all’emergenza Covid se poi non vengono garantiti i servizi essenziali? Di fronte alla mancanza di posti letto e di personale, la giunta regionale grida al trionfalismo sulla pelle dei volontari che adesso vengono reclutati per il tracciamento e l’effettuazione dei tamponi. Ecco come questa giunta si vanta di un risparmio che è solamente teorico. Dopo aver dimezzato gli operatori che si occupavano del tracciamento, scaricano tutto sui volontari che mettono a disposizione il loro tempo dopo essere già stati buttati in prima linea durante la prima e la seconda ondata della pandemia“.

“Tutto sulle spalle dei volontari”

“Parliamo di persone – aggiunge – che mostrano un lodevole senso di sacrificio e disponibilità, ma che fatalmente devono seguire dei corsi di formazione per capire bene cosa fare. Ecco come la giunta regionale affronta la quinta ondata: mandando allo sbaraglio persone che per la maggior parte non sono sanitari e che devono affrontare un servizio decisamente delicato. Dopo due anni siamo da capo, gli operatori vengono spostati come pedine di reparto in reparto, ma la coperta è corta e non può essere il senso di responsabilità di alcuni volontari a giustificare l’improvvisata gestione della Regione”.