Ospedale di Spoleto, sopralluogo a sorpresa della Tesei - Tuttoggi.info

La presidente della Regione Donatella Tesei in visita al San Matteo degli Infermi. Mentre il Pd torna a puntare il dito sulla Cardiologia. Aggiornamenti

Sopralluogo a sorpresa venerdì mattina all’ospedale di Spoleto della presidente della Giunta regionale Donatella Tesei. La governatrice è arrivata al San Matteo degli Infermi intorno alle 9 per visitare i vari reparti e servizi per circa un’ora e mezzo. Un “blitz” per toccare con mano la situazione del presidio ospedaliero cittadino alla luce delle tante polemiche e delle manifestazioni di protesta degli ultimi anni. Ma che si inserisce anche nella serie di incontri e sopralluoghi che la Tesei sta facendo in queste settimane nei vari ospedali dell’Umbria: nei giorni scorsi, infatti, c’erano state iniziative analoghe al Santa Maria della Misericordia di Perugia e poi al Santa Maria di Terni, mentre la situazione dell’ospedale di Città della Pieve e della sanità nel Trasimeno era stata al centro di un vertice istituzionale a Palazzo Donini.

La visita al San Matteo degli Infermi (sul cui esito se ne sarà di più nelle prossime ore, ma da cui sarebbero emerse cose importanti) fa seguito all’incontro che la presidente aveva tenuto il 18 gennaio con i rappresentanti del centrodestra spoletino illustrando alcune novità.

Intanto però rimangono alcune criticità operative, come il problema della Cardiologia h24 che non esiste più da tempo nonostante promesse, bandi di concorso, assunzioni ed anche inchieste penali. Un tema, quello dei cardiologi presenti solo 12 ore al giorno, che negli ultimi giorni è tornato ad essere trattato (insieme a quello del punto nascita) dal Partito democratico di Spoleto, a quasi un anno dal consiglio comunale aperto sulla sanità a cui di fatto non sono seguite risposte concrete.

“Perché – si chiede il Pd – ad un anno dal consiglio comunale aperto sulla sanità , nel quale i vertici regionali di governo si sono addirittura scusati promettendo la riapertura in poche settimane della cardiologia, il reparto è ancora chiuso? Perché dal 21 maggio 2021, giorno della riapertura dell’ospedale dopo la chiusura per covid, manca il reparto di cardiologia e il cardiologo h24 configurando un illecito visto che formalmente l’ospedale di Spoleto è sede di DEA di I livello? Perché ci avete raccontato che il problema cardiologia sarebbe stato risolto con il concorso effettuato quando invece tutti i cardiologi idonei hanno rifiutato? Perché a ottobre 2020, pochi giorni prima della riconfigurazione in ospedale covid regionale, erano presenti al San Matteo 8 reparti di degenza, compreso il dipartimento materno – infantile, la cardiologia h 24 e si trattavano in media 110-120 pazienti ricoverati mentre oggi i reparti di degenza sono 4, il dipartimento materno-infantile è stato totalmente cancellato, la cardiologia è chiusa e i pazienti mediamente trattati sono dimezzati? Perché, in definitiva, avete ridotto così il nostro Ospedale cittadino?”.

(articolo in aggiornamento)