Ospedale di Foligno, sindacati: "Servizi a rischio senza assunzioni"

Situazione sempre più complessa e i cittadini manifestano preoccupazioni per l'estate

I lavoratori dell’Ospedale di Foligno, riuniti in assemblea sindacale nei giorni scorsi, sono tornati a lanciare il proprio grido di allarme: la situazione non migliora ma, anzi, diventa sempre più complessa. “Dopo il durissimo periodo del Covid – scrivono la segretaria regionale FpCgil Desirè marchetti, il coordinatore regionale Area sanità Cisl Fp Marcello Marchetti e il segretario regionale Uil Fpl Andrea Russo – le condizioni di lavoro continuano a peggiorare ed il livello di stress ha superato i limiti di guardia, mettendo sempre più a rischio la qualità dei servizi e dell’assistenza“.

L’incubo dell’estate

“Nessuna risposta da parte dell’Azienda USL Umbria 2 per la sostituzione del personale assente per gravi malattie, per maternità o per cessazione dei rapporti di lavoro, costringendo di fatto chi rimane anche a saltare i turni di riposo o a garantire doppi turni per non interrompere i servizi. Paradossalmente, il periodo estivo (che dovrebbe consentire ai lavoratori di ritemprarsi) si sta trasformando in un vero e proprio incubo, visto che per garantire le ferie, stante la cronica carenza di organico, diventa ancor più difficile garantire tutte le prestazioni delle quali i cittadini avrebbero bisogno“.

“Serve nuovo personale”

“Lo scorso 31 maggio la Direzione si era impegnata a trasmettere nel giro di una settimana, massimo dieci giorni, il Piano per la gestione del periodo estivo 2023 ma con il 15 giugno sono iniziate le ferie ed alle parole non sono seguiti i fatti: il Piano non è stato oggetto di informazione e confronto e non c’è stato quindi modo di trovare possibili soluzioni condivise tra Sindacato ed Azienda, anche per evitare, di fatto, che per far fronte alle carenze del Presidio ospedaliero venga nuovamente chiamato il personale del Servizi Territoriali, come d’altronde già accaduto lo scorso anno senza però aver considerato che anche nel territorio l’organico è ordinariamente insufficiente per il livello di servizi richiesto: la coperta non soltanto è corta ma anche quel pezzo di coperta che si ha a disposizione non può assolutamente esser male utilizzato. È ormai evidente che molti Servizi riescono ancora a dare risposte ai pazienti soltanto grazie allo spirito di sacrificio e all’abnegazione del personale tutto, dai medici, agli infermieri, ai tecnici, agli operatori socio sanitari ed al personale amministrativo. C’è il rischio che sempre più professionisti, visto il caos generato nelle strutture pubbliche, guardino con interesse alle strutture private, cosa che genererebbe danni incalcolabili alla sanità pubblica. FPCGIL, CISLFP e UILFPL tornano quindi a chiedere con forza l’assunzione di nuovo personale, facendosi portavoce delle difficoltà e dell’attuale insostenibile situazione, non solo a tutela dei lavoratori tutti ma dello stesso diritto alla salute che la nostra Costituzione riconosce ad ogni persona“.