Ospedale di Foligno, il grazie della mamma di un piccolo paziente: “Gli avete salvato la vita”

“Egregio Direttore Generale ed Egregio Direttore del Presidio Ospedaliero, mi chiamo (*) e sono la mamma del piccolo (*). Quando un cittadino scrive alla Direzione è spesso per lamentarsi di episodi di malasanità. Io sento invece la necessità di inviarvi questa lettera perché intendo elogiare l’organizzazione e l’operato straordinario del reparto di Pediatria. Non faccio nomi perchè la mia paura è dimenticare involontariamente qualcuno.

Sì perché nella nostra città di Foligno abbiamo una struttura di eccellenza che costituisce un fiore all’occhiello per il suo operato, la professionalità del personale, la preparazione e umanità che tutti, nel reparto, dimostrano giorno e notte prendendosi cura dei nostri figli. Non abbiamo nulla da invidiare a centri specialistici di riferimento nazionale e lo affermo con convinzione e alla luce dell’esperienza personale. Questa équipe, per l’ennesima volta, ha salvato la vita a mio figlio e mi sembra il minimo, da parte mia e di mio marito, voler regalare con affetto e riconoscenza queste parole semplici ma dette veramente con il cuore”.

Il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dott. Massimo De Fino e il direttore dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno dott. Massimo Zampolini ringraziano la mamma e il papà del piccolo paziente, cui vanno i migliori auguri di un pronto recupero e una completa e duratura guarigione e si congratulano con lo staff della struttura complessa di Pediatria “che, come testimonia questa ennesima nota di encomio pervenuta alla Direzione, garantiscono prestazioni e risposte assistenziali di alta qualità grazie ad un’organizzazione efficace ed efficiente del servizio e all’impegno, alla dedizione, professionalità ed empatia assicurati giorno e notte ai piccoli pazienti”.