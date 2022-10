Ospedale Branca tra pensionamenti e criticità "Manca personale medico" - Tuttoggi

Il primo cittadino e i consiglieri di opposizione, durante la visita, hanno manifestato alcuni problemi riguardanti proprio il Pronto Soccorso, sia attuali ma anche in proiezione futura. Molte, infatti, sono le figure apicali prossime al pensionamento, tra cui quella della Cardiologia con il dottor Adriano Murrone che, dopo esser stato primario ad Interim per 4 anni, ha appeso lo stetoscopio al chiodo a partire da ieri (1 ottobre).

Dal 2018, inoltre, i dem fanno presente che, dopo il pensionamento della dottoressa Sara Mandorla, “non si sono ancora espletate procedure concorsuali per la nomina del nuovo primario”. Ma la situazione più critica – a detta dei tre consiglieri – riguarderebbe proprio il Pronto Soccorso: “Qui manca personale medico a causa di assenze per malattia, prossimi e immediati pensionamenti e mancate assunzioni per sostituire medici già trasferiti in altre sedi ormai da mesi”.

Il Pd ha infine aggiunto che “non risultano ancora chiare le procedure per le nomine di molti coordinatori” mentre “le posizioni organizzative dei reparti e di tutto il distretto sono in mano ad un facente funzione da più di 2 anni! Nulla ancora di nuovo – hanno concluso – sembra esserci sul destino degli ex ospedali di Gubbio e Gualdo Tadino (Calai)”.