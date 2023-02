OrvietoScienza, nella Città della Rupe tre giorni dedicati ai rapporti tra scuola, scienza e società - Tuttoggi

All’evento scienziati, divulgatori, giornalisti e docenti universitari

OrvietoScienza è un appuntamento annuale organizzato dall’IIS Majorana-Maitani di Orvieto.

Saranno presenti, in qualità di relatori, scienziati, divulgatori, giornalisti e docenti universitari, che si sono messi a disposizione per discutere insieme agli studenti e alla cittadinanza. OrvietoScienza è rivolto alla scuola ma nella scuola trae anche l’origine: gli studenti dell’IIS Majorana Maitani sono stati impegnati, negli ultimi mesi, in una serie di attività laboratoriali, per arrivare all’appuntamento motivati, preparati, protagonisti.

L’evento è aperto anche a un pubblico non scolastico. Il programma e ulteriori informazioni si possono trovare sul sito orvietoscienza.majoranaorvieto.org