Orvieto, strada chiusa per lavori sull'Arcone - Tuttoggi

Verrà chiuso oggi, 8 luglio, un tratto della SP 42 dell’Arcone nel comune di Orvieto. L’interruzione, disposta con ordinanza dalla Provincia, si estenderà dal km 0+000 al km 2+000 per lavori di sistemazione dei new jersey in cemento sul bordo scarpata. Contestualmente verrà ripristinato il doppio senso di marcia, sospendo temporaneamente per la sola giornata di oggi, il senso unico. Già in vigore per i mezzi pesanti, dalle 5,00 alle 12,00. I lavori si sono resi necessari a causa l’ammaloramento della parte marginale della carreggiata e il danneggiamento della barriere laterale bordo strada lato sinistro a seguito di un incidente.