Orvieto, smontaggio di un ponteggio: ecco come cambia la viabilità

Cambi alla viabilità per lo smontaggio di un ponteggio presso un fabbricato. Così dalle ore 8:00 alle 18:00 dei giorni 21-22-23 settembre verrà interrotta la circolazione in via Loggia dei Mercanti, da Piazza Ranieri fino a Piazza della Repubblica ed in via della Commenda.Nelle giornate ed orari suddetti, la disciplina della circolazione subirà le seguenti variazioni:- Da via Garibaldi, intersezione piazza Ranieri, direzione obbligatoria a destra verso Piazza della Repubblica – Piazza Vitozzi – San Giovenale; – Da via Garibaldi, intersezione piazza Ranieri, direzione obbligatoria a sinistra per tutti i veicoli dei residenti di via Ranieri, dei residenti della zona di via Ripa Serancia e San Giovanni e per i veicoli diretti all’Hotel Piccolomini.

Le linee di trasporto pubbliche

Tutte le linee del trasporto pubblico locale raggiungeranno Piazza della Repubblica attraverso via Garibaldi (arco palazzo comunale), con uscita su via Filippeschi e via della Cava.Il Comando della Polizia Locale adotterà i provvedimenti necessari a garantire il normale flusso della circolazione.