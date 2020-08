Viabilità, chiude lo svincolo da Perugia sulla "Umbro Laziale" - Tuttoggi

Da lunedì chiuse le rampe in direzione Terni per il traffico provenienza dalla E45. Riaprono gli svincoli 'Terni ovest' e 'Terni nord'

Avanzano i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 675 “Umbro Laziale”, avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) a Terni.

Lunedì 31 agosto sarà ultimato il tratto in corso di esecuzione e saranno quindi riaperti gli svincoli di Terni Ovest e Terni Nord.

Per consentire l’avanzamento degli interventi, sempre a partire da lunedì prossimo 31 agosto, saranno temporaneamente chiusa le rampe che consentono l’immissione sulla SS675 in direzione Terni per il traffico proveniente da Perugia/E45 e per il traffico proveniente dalla SS675bis (SS675bis (il tratto a quattro corsie che collega via delle Campore con la E45).

In alternativa sarà possibile immettersi in direzione Orte e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Narni/San Gemini. Il transito sulla direttrice Terni-Orte in corrispondenza del cantiere sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 3 ottobre.